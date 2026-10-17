Súper Niño en Salta: diciembre y enero, los meses clave para las lluvias en el NOA

El fenómeno de El Niño 2026/2027 mantiene bajo seguimiento al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que identificó a diciembre y enero como los meses en los que históricamente se concentran los excesos de lluvia en el Noroeste Argentino.

El informe oficial, elaborado por el meteorólogo José Luis Stella, analiza los episodios registrados entre 1981 y 2025 y su relación con las precipitaciones en distintas regiones del país.

En el NOA, los datos muestran que, durante los eventos de El Niño, las lluvias superiores a los valores habituales se concentran principalmente en diciembre y enero. Cuando el fenómeno alcanza intensidades fuertes o muy fuertes, ese período puede extenderse desde noviembre hasta febrero.

Un comienzo de temporada inusualmente húmedo

El estudio también señala que el invierno de 2026 presentó condiciones inusualmente húmedas en el NOA, pese a que esa estación suele caracterizarse por las escasas precipitaciones. La tendencia se mantuvo durante septiembre.

Por otra parte, el monitoreo del SMN de octubre identifica un episodio de El Niño de fuerte intensidad y estima una probabilidad del 100% de continuidad de la fase cálida durante el trimestre octubre-diciembre.

Esto no significa que exista una probabilidad del 100% de lluvias extraordinarias en Salta. Los datos históricos permiten identificar períodos de mayor riesgo, pero no garantizan precipitaciones récord ni anticipan cantidades exactas para cada localidad.

Con la llegada de la temporada de lluvias, diciembre y enero aparecen como meses especialmente importantes para seguir la evolución del fenómeno en Salta y el resto del NOA.