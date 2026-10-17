Día de la Lealtad: el peronismo celebra dividido entre Kicillof, Cristina y Máximo Kirchner

A 81 años del histórico 17 de octubre, el PJ tendrá tres convocatorias diferentes. Las disputas internas y las elecciones de 2027 atraviesan la jornada.
Política17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El peronismo conmemora este sábado 17 de octubre el Día de la Lealtad en medio de fuertes diferencias entre sus principales dirigentes. Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner serán protagonistas de tres convocatorias que reflejan la interna del espacio de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Según informó Noticias Argentinas, el gobernador bonaerense encabezará un acto desde las 15 en el polideportivo Juan Domingo Perón de La Matanza, organizado por el intendente Fernando Espinoza. Será el único orador y buscará consolidar su proyección nacional.

Por otro lado, La Cámpora convocó a una movilización hacia el domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

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Máximo Kirchner tendrá su propio acto en Chaco

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, no participará de las actividades en Buenos Aires. En cambio, viajará a Resistencia para compartir un acto con el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, en el Club Juventud.

Las celebraciones se producen cuando distintos sectores del justicialismo disputan el liderazgo y la estrategia electoral para 2027.

La fecha recuerda la movilización obrera del 17 de octubre de 1945, considerada uno de los acontecimientos fundacionales del peronismo.

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