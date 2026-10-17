El Paseo de los Poetas tendrá nuevas mejoras para impulsar el comercio y el encuentro vecinal

La Municipalidad de Salta adjudicó una nueva etapa de puesta en valor del Paseo de los Poetas, con el objetivo de mejorar su infraestructura y fortalecer la actividad comercial, cultural y recreativa del sector.

La decisión consta en la Resolución 327/2026, publicada en el Boletín Oficial Municipal, este 14 de octubre, que aprueba la contratación de la empresa LMV Construcciones y Servicios.

El proyecto contempla intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de uso del paseo y su integración con la vida barrial, buscando ofrecer un espacio más adecuado para vecinos, comerciantes y visitantes.

La contratación fue adjudicada por $275,7 millones y establece un plazo de ejecución de 60 días corridos, una vez cumplidos los pasos administrativos correspondientes.

La resolución también dispone que la firma presente las garantías y documentación necesarias antes de la emisión de la orden de compra.