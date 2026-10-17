El Paseo de los Poetas tendrá nuevas mejoras para impulsar el comercio y el encuentro vecinal

La Municipalidad adjudicó la puesta en valor del espacio, con un plazo de ejecución previsto de 60 días.
Salta17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

feria-artesanal-del-paseo-de-los-poetas-1-1024x576

La Municipalidad de Salta adjudicó una nueva etapa de puesta en valor del Paseo de los Poetas, con el objetivo de mejorar su infraestructura y fortalecer la actividad comercial, cultural y recreativa del sector.

La decisión consta en la Resolución 327/2026, publicada en el Boletín Oficial Municipal, este 14 de octubre, que aprueba la contratación de la empresa LMV Construcciones y Servicios.

images?q=tbn:ANd9GcSljFKhwqFBURT1eF23PE64Z0fJyn-Cgo1tCepVF-EvlXihWZitQeVlMnyY&s=10Preparan nuevas reparaciones de veredas en sectores del centro de Salta

El proyecto contempla intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de uso del paseo y su integración con la vida barrial, buscando ofrecer un espacio más adecuado para vecinos, comerciantes y visitantes.

La contratación fue adjudicada por $275,7 millones y establece un plazo de ejecución de 60 días corridos, una vez cumplidos los pasos administrativos correspondientes.

La resolución también dispone que la firma presente las garantías y documentación necesarias antes de la emisión de la orden de compra.

Te puede interesar
Lo más visto
CORDEYRO

Para la justicia, Cordeyro se suicidó

Judiciales17/10/2026
Los fiscales desestimaron la hipótesis de homicidio y en un horario inusual para este tipo de comunicaciones, dieron una entrevista cerrada sobre uno de los casos que más resonaron en la opinión pública: la muerte de quién ideo el 911 local. 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail