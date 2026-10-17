La CGT pidió unidad al peronismo y lanzó un guiño a Cristina Kirchner por su situación judicial

En un acto por el Día de la Lealtad, la central obrera reclamó superar las internas y pidió mayor protagonismo sindical. Axel Kicillof no participó.
Política17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó la unidad del peronismo y pidió que los trabajadores tengan un papel central en la construcción de una alternativa política al gobierno de Javier Milei.

El planteo se realizó el viernes 16 de octubre, durante un acto anticipado por el Día de la Lealtad en la sede de la central obrera, ubicada en la calle Azopardo de Buenos Aires.

Según informó Ámbito, los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Octavio Argüello, coincidieron en reclamar que el justicialismo deje atrás sus diferencias internas.

Jerónimo fue quien dejó un mensaje interpretado como un respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, aunque sin mencionarla expresamente.

“No podemos permitir que nos vuelvan a proscribir a nuestros dirigentes, a nuestras dirigentes”, sostuvo, y recordó las restricciones políticas que atravesó Juan Domingo Perón.

kicillof-y-cristina-enfrentados-por-la-conduccion-del-peronismo-provincial-foto-na-34RP2IIM7RF37I6RUDía de la Lealtad: el peronismo celebra dividido entre Kicillof, Cristina y Máximo Kirchner

Un acto sin Kicillof y con escasa convocatoria

La conmemoración se realizó en el salón Felipe Vallese, con una participación menor a la inicialmente proyectada y sin la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Entre los asistentes estuvieron el expresidente Eduardo Duhalde y dirigentes como Jorge Ferraresi, Sergio Berni y Julio Alak.

La conducción de la CGT también reclamó que el sindicalismo participe en la elaboración de un programa político para 2027.

Pese al llamado a la unidad, el acto no reunió a los principales referentes del peronismo, que mantienen distintas convocatorias por el 17 de octubre.

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