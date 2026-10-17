Rutas de Salta: continúan los pasos reducidos y las complicaciones por lluvias y baches

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan distintas complicaciones este sábado 17 de octubre, principalmente por el estado de las calzadas, las lluvias y los trabajos de mantenimiento. Los reportes viales advierten que hay sectores con circulación reducida, acumulación de agua, baches y maquinaria pesada.

La situación más restrictiva se registra en la Ruta Provincial 44, donde solo se encuentra habilitado un carril a la altura del kilómetro cinco, mientras que en el kilómetro 22 el paso permanece reducido.

Dónde se debe circular con precaución

En la Ruta Nacional 68, entre La Merced y La Viña, se advierte por lloviznas, acumulación de agua y calzada irregular. También existe riesgo de deslizamientos en la zona de la Garganta del Diablo.

La Ruta Nacional 51 presenta un socavón antes de San Antonio de los Cobres y sectores deteriorados en el ingreso a Campo Quijano.

En tanto, en la Ruta Nacional 40, a la altura de Seclantás y otros tramos de los Valles Calchaquíes, hay maquinaria pesada, pozos y sectores con calamina.

También se recomienda precaución en la Ruta Provincial 33, especialmente a la altura de El Nogalar, por posibles neblinas, y en la Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande, debido a la circulación de camiones y maquinaria.

Precaución en el norte provincial

En los departamentos Orán y San Martín, las rutas nacionales 34 y 81 presentan sectores con baches, animales sueltos y trabajos de mantenimiento.

Por su parte, en la Ruta Nacional 9, a la altura del puente de Vaqueros, continúan los desvíos y las tareas viales.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, respetar la señalización y extremar las precauciones en zonas con lluvia o visibilidad reducida.