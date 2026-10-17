El CCM reúne hoy a 25 países en una feria de gastronomía, artesanías y espectáculos

La ciudad de Salta será escenario este sábado 17 de octubre de una nueva Feria de las Colectividades, que reunirá gastronomía, artesanías y espectáculos de diferentes países en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.

En diálogo con Vale Todo, por Aries, Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores, explicó que participarán representantes de 25 países y habrá 80 puestos, de los cuales 21 estarán destinados a feriantes salteños.

La actividad comenzará a las 18 y permitirá conocer platos típicos y producciones artesanales de colectividades residentes en la ciudad, entre ellas las de Bolivia, Perú, Brasil, Francia, Alemania y España.

Además, desde las 20 habrá presentaciones musicales y de danzas en el escenario del Teatro Municipal, con la participación artística de 20 países.

Vilte destacó que la iniciativa se organiza junto con los consulados y busca visibilizar el trabajo de emprendedores que mantienen vivas sus tradiciones culturales en Salta.

La realización de las actividades al aire libre estará sujeta a las condiciones del tiempo.