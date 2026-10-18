Trabajo informal en Argentina: cobran la mitad que los empleados registrados y crece la falta de obra social

El crecimiento del empleo informal en Argentina vuelve a poner en debate las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores. Mientras el Gobierno nacional destaca la expansión de esta modalidad, las estadísticas oficiales reflejan importantes diferencias salariales y dificultades para acceder a la cobertura de salud.

Durante el segundo trimestre de 2026, los asalariados registrados percibieron un ingreso promedio de $1.433.794, frente a los $706.000 de quienes trabajaban sin descuento jubilatorio, de acuerdo con datos del INDEC publicados por Ámbito.

La diferencia supera los $727.000 mensuales. Además, los ingresos de los trabajadores informales retrocedieron respecto del primer trimestre, cuando promediaban $731.000.

Más trabajadores sin cobertura médica

Otro de los efectos de la informalidad es la falta de acceso a una obra social. De acuerdo con cifras del INDEC procesadas por María Migliore, la proporción de personas sin obra social ni prepaga pasó del 30% en 2024 a más del 34% en 2026.

La situación resulta especialmente preocupante entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el porcentaje aumentó del 41% al 49,8%.

En paralelo, un relevamiento de la consultora Sentimientos Públicos señala que más del 70% de los argentinos preferiría contar con un empleo registrado.

El debate se profundizó luego de que el presidente Javier Milei y otros integrantes del oficialismo destacaran el crecimiento de las ocupaciones informales y por cuenta propia. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que algunas personas prefieren trabajar de manera independiente antes que mantener una relación de dependencia.

Sin embargo, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano advirtió que, en muchos casos, el trabajo por cuenta propia funciona como una alternativa ante la falta de empleo formal.

Los datos muestran que el aumento de las ocupaciones informales no implica necesariamente una mejora en las condiciones de vida, especialmente cuando se consideran los ingresos, los aportes jubilatorios y el acceso a la salud.