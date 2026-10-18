Pesca ilegal en el río Bermejo: cuatro infraccionados y secuestro de redes y peces

Cuatro hombres fueron infraccionados durante operativos de control de pesca en el norte de Salta, donde efectivos policiales secuestraron redes, elementos de pesca y ejemplares de bagre y sábalo.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Lacustre y Fluvial Bermejo, que realizó patrullajes náuticos y controles preventivos en distintos sectores de Orán, Hipólito Yrigoyen, Pichanal y las márgenes del río Bermejo.

Durante las intervenciones, los efectivos controlaron 35 vehículos e identificaron a 20 personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de protección ambiental.

Como resultado, cuatro hombres fueron infraccionados por presuntas transgresiones al artículo 91 de la Ley Contravencional 7.135, modificada por la Ley 7.914.

Además, se incautaron redes y otros elementos utilizados para la pesca, junto con ejemplares de las especies bagre y sábalo.

Las actuaciones quedaron bajo intervención de las fiscalías correspondientes a cada jurisdicción.