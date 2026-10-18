Aparecieron las dos niñas de 10 y 11 años que eran buscadas en Salta

La Policía de Salta confirmó que fueron localizadas las dos niñas de 10 y 11 años cuyo paradero era desconocido desde el viernes 16 de octubre, luego de que sus familiares denunciaran su desaparición en la Comisaría 2 de Villa Cristina.

Tras la activación del protocolo de búsqueda de personas, la niña de 10 años fue encontrada el sábado por la tarde por efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial, durante un patrullaje preventivo en la intersección de avenida Independencia y calle Catamarca.

Por su parte, la menor de 11 años había regresado a su domicilio durante la madrugada del sábado.

Si bien ambas fueron localizadas, continúan las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del caso.

Intervienen la Fiscalía Penal 5, la Asesoría de Incapaces y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.