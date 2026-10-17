Robos de motos y cascos: Seguridad acordó trabajar con cadetes y repartidores en Salta

El Ministerio de Seguridad impulsará medidas preventivas y capacitaciones de conducción para quienes utilizan motocicletas como herramienta de trabajo.
Policiales17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

motochorros

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, mantuvo una reunión con representantes del sector de mensajería y cadetería para avanzar en acciones destinadas a prevenir el robo de motocicletas y cascos, además de mejorar la seguridad vial de los trabajadores.

El encuentro contó con la participación de Carlos Cruz, titular de la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros (Asimm), quien planteó distintas inquietudes vinculadas con las condiciones de seguridad durante la actividad laboral.

Avellaneda destacó que se reforzará el trabajo preventivo de la Policía para desalentar los delitos que afectan a quienes utilizan motocicletas diariamente.

110592-mas-recursos-para-fortalecer-el-servicio-policial-en-santa-victoria-oesteSanta Victoria Oeste recibió una nueva motocicleta para reforzar los patrullajes policiales

Además, se acordó articular con la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Dirección General de Seguridad Vial la realización de clínicas de conducción de motocicletas, destinadas a mensajeros y cadetes.

Cruz valoró la posibilidad de trabajar conjuntamente con las autoridades provinciales para mejorar la protección de los trabajadores del sector.

También participaron del encuentro el director general de Seguridad, Darío Guzmán, y el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar.

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