Clausuraron tres fiestas clandestinas en Salta: había menores, alcohol y más de 100 asistentes

Los procedimientos se realizaron esta madrugada en La Viña, Orán y Tartagal. Tres organizadores fueron infraccionados por realizar eventos sin autorización.
Policiales17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Policía de Salta clausuró tres fiestas no autorizadas durante la madrugada de este sábado en La Viña, Orán y Tartagal. En los operativos detectaron consumo de alcohol, presencia de menores de edad y eventos con más de 100 asistentes.

En La Viña, efectivos de la Subcomisaría local intervinieron en un inmueble del barrio San Antonio, donde encontraron a más de 50 personas participando de una fiesta con consumo de bebidas alcohólicas.

En San Ramón de la Nueva Orán, la Policía detectó otro evento clandestino en el barrio General Güemes. Allí se cobraban entradas y había menores de edad. Los efectivos también secuestraron un parlante.

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El tercer procedimiento se realizó en Tartagal, en el barrio 350 Viviendas, donde se desarrollaba una fiesta con más de 100 participantes, en su mayoría menores.

En los tres casos, la Policía dispuso el despeje de los asistentes y labró actas de infracción a tres personas mayores de edad, por incumplir el artículo 124 de la Ley Contravencional 7.135.

Las actuaciones quedaron a cargo de las fiscalías correspondientes a cada jurisdicción.

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