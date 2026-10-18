Fueron por una emergencia y encontraron 12 mil dosis de marihuana en una vivienda de Salta

Un procedimiento policial que comenzó por una alerta sobre una persona en situación de riesgo terminó con el secuestro de cerca de 12 mil dosis de marihuana en una vivienda del barrio Portal de Güemes, en Salta Capital.

El hecho ocurrió el sábado, cuando efectivos de la Subcomisaría Autódromo acudieron al lugar tras un llamado al Sistema de Emergencias 911.

Al ingresar, los policías encontraron las hornallas de una cocina encendidas, con riesgo de provocar un incendio. También constataron la presencia de una persona mayor de edad y solicitaron asistencia del SAMEC.

Durante la intervención, los uniformados observaron tres paquetes envueltos en bolsas negras sobre una cama, que aparentemente contenían estupefacientes.

Ante el hallazgo, convocaron a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro de los paquetes y estimó su contenido en unas 12 mil dosis de marihuana.

Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad fue infraccionado por transgredir la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, conforme a lo dispuesto por la Unidad de Flagrancia.