Santa Victoria Oeste recibió una nueva motocicleta para reforzar los patrullajes policiales

El Ministerio de Seguridad entregó una unidad 0 km a la subcomisaría de la localidad para mejorar las tareas de prevención y vigilancia.
Policiales17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, encabezó la entrega de una motocicleta 0 km destinada a fortalecer el trabajo policial en Santa Victoria Oeste, en el norte provincial.

La nueva unidad fue incorporada a la subcomisaría local, perteneciente al Distrito de Prevención 1, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de los efectivos y facilitar las tareas de patrullaje.

Durante el acto, Avellaneda destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y los representantes locales para fortalecer la seguridad ciudadana.

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También agradeció el acompañamiento de intendentes y legisladores en las iniciativas destinadas a optimizar los recursos policiales en distintos puntos de la provincia.

De la entrega participaron el intendente Víctor Quispe, el senador provincial Luis Altamirano y el subjefe de Policía, Guido Burgos.

La incorporación busca mejorar la movilidad del personal policial y reforzar las tareas preventivas en la localidad.

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