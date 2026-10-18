Tras hechos de inseguridad, revisan los operativos policiales en la zona este de Salta

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al jefe de Policía, Walter Toledo, supervisó durante la madrugada del sábado el funcionamiento de distintas dependencias policiales de la zona este de Salta Capital.

La recorrida comenzó en la Subcomisaría de Villa Mitre, donde las autoridades evaluaron los operativos preventivos, los recursos disponibles y las acciones de seguridad desplegadas ante los hechos delictivos registrados en la jurisdicción.

Posteriormente, visitaron la Subcomisaría de Villa El Sol, con el objetivo de revisar la planificación de los patrullajes y el funcionamiento de los servicios policiales en los barrios cercanos.

El recorrido incluyó también el Departamento de Seguridad Urbana y la Dirección de Motoristas de Emergencia Policial, donde se supervisaron los servicios nocturnos y la capacidad de respuesta de las unidades coordinadas por el Centro de Coordinación Operativa (CCO).

Avellaneda planteó la necesidad de fortalecer la prevención del delito, mejorar las intervenciones y mantener una mayor supervisión de las tareas policiales en la vía pública.