León XIV podría viajar a Argentina en noviembre: el cirujano aseguró que no existen impedimentos médicos

El papa León XIV recibió este sábado el alta médica tras permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue intervenido por un cáncer de pulmón. Su cirujano aseguró que la recuperación avanza favorablemente y que, por el momento, no existen impedimentos clínicos para realizar su próxima gira por América Latina.

Según informó Infobae, el médico Stefano Margaritora, responsable de la operación, afirmó que no observa motivos médicos para suspender el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El especialista explicó que los análisis de sangre del pontífice son normales, su función cardíaca se encuentra en buenas condiciones y el pulmón evoluciona dentro de los plazos esperados.

Además, estimó que León XIV podría alcanzar una recuperación física completa en aproximadamente diez días.

Cómo descubrieron el cáncer

Margaritora reveló que el tumor pulmonar fue detectado de manera accidental durante estudios rutinarios del abdomen. El Papa no presentaba síntomas respiratorios.

La intervención consistió en extirpar el lóbulo inferior derecho del pulmón, donde se encontraba el adenocarcinoma. Según el cirujano, la operación transcurrió sin complicaciones.

Aunque el panorama médico resulta favorable, la realización definitiva de la gira dependerá de la evolución del pontífice.

Tras regresar al Vaticano, está previsto que León XIV retome este domingo el rezo del Ángelus desde la ventana de sus aposentos.