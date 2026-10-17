El papa León XIV recibió el alta médica y regresará al Vaticano tras su operación de pulmón

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre, luego de permanecer internado en el Policlínico Gemelli de Roma tras una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón. Su regreso al Vaticano está previsto para las primeras horas de la tarde.

De acuerdo con la información publicada por Vatican News, los médicos autorizaron su salida del hospital después de evaluar los análisis de sangre, una radiografía de tórax y su evolución clínica.

El Pontífice había sido operado el 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El domingo volverá a rezar el Ángelus

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que León XIV rezará el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, en el Vaticano.

Durante su internación, el Papa mostró una recuperación favorable y logró retomar algunas actividades. Tanto el viernes como este sábado celebró misa en una sala especialmente acondicionada del hospital.

El equipo médico destacó que su evolución posoperatoria le permite realizar sus actividades cotidianas con autonomía.

De esta manera, el Pontífice concluye su hospitalización y se prepara para retomar progresivamente su actividad desde el Vaticano.