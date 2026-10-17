Pedro Sánchez arrancó la campaña electoral en España y aseguró que ganará las elecciones

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, inició este sábado su actividad electoral tras ser ratificado como candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En su primer acto de campaña, el mandatario transmitió confianza en conseguir una nueva victoria y defendió la continuidad de su proyecto político frente a las propuestas de la oposición.

Según la crónica de DW, el encuentro se desarrolló en Dos Hermanas, Sevilla, una localidad vinculada a la trayectoria política de Sánchez, donde el PSOE también inició anteriores campañas electorales.

La convocatoria forma parte de la estrategia socialista para movilizar a sus votantes, especialmente en Andalucía, una de las comunidades con mayor representación en el Congreso de los Diputados.

La campaña se desarrolla en medio de una fuerte competencia entre el PSOE, el Partido Popular y Vox, tras el adelanto de las elecciones generales.

Sánchez buscará mantenerse al frente del Gobierno español, mientras los partidos ultiman sus candidaturas y propuestas para la próxima legislatura.