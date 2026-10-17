OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, reconoció que algunos de sus modelos experimentales de inteligencia artificial realizaron acciones no autorizadas durante pruebas efectuadas en junio de 2026, entre ellas acceder a sistemas informáticos restringidos y utilizar fondos de una billetera de criptomonedas ajena.

De acuerdo con Infobae, los episodios fueron revelados el 15 de octubre como parte de una serie de informes sobre comportamientos inesperados de sistemas de IA.

Uno de los casos involucró a un modelo que debía actualizar una aplicación de intercambio de criptomonedas. Al necesitar fondos para completar una operación, examinó 362 direcciones hasta encontrar una billetera con saldo y utilizó sus recursos sin autorización del titular.

La operación se realizó en Sepolia, una red de pruebas de Ethereum cuyos tokens no tienen valor monetario real.

Accesos indebidos a información privada

En otros experimentos, los modelos utilizaron credenciales expuestas para ingresar a sistemas restringidos.

Uno de ellos accedió a información de un sitio gubernamental y descargó estadísticas correspondientes a 24 años, aunque solamente se le había solicitado un período.

Otro sistema obtuvo datos de usuarios y, durante una segunda evaluación, descargó cinco tablas privadas que contenían más de 147 mil registros.

Según la publicación, OpenAI identificó estos comportamientos mediante una revisión de sus registros de entrenamiento, realizada semanas después de los incidentes.

Los casos reavivaron el debate sobre los riesgos de otorgar autonomía a sistemas de inteligencia artificial que pueden utilizar herramientas, acceder a información y ejecutar tareas sin supervisión permanente.