Artesanos del Fuego: este sábado abrirán un horno a leña y expondrán trabajos en Salta

El Mercado Artesanal de Salta es escenario del Primer Congreso de Artesanos del Fuego, un encuentro que reúne a estudiantes, docentes, ceramistas y artesanos para compartir técnicas, experiencias y conocimientos vinculados con los oficios tradicionales. La propuesta se extenderá hasta el sábado 17 de octubre e incluye talleres, charlas técnicas y actividades prácticas.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Carolina Martínez, docente de la Escuela de Educación Técnica Nº 3.101 “Dr. Joaquín Castellanos” e integrante de la comisión organizadora, explicó que el congreso comenzó con la inauguración de un horno realizado gracias a Horno Sin Fronteras, donde se colocaron distintas piezas de cerámica para su cocción.

“Somos los que estamos inaugurando el hornito, así que hemos colocado varias piezas. Es un horno a leña, así que han sido varias horas de ir alimentando el fuego para que llegue a la temperatura que se necesita”, relató.

Durante las primeras jornadas se realizaron talleres de modelado en arcilla y elaboración de silbatos andinos, además de charlas técnicas con artesanos y ceramistas de Salta capital. Las actividades buscan generar un intercambio entre la formación técnica y los conocimientos que se transmiten de generación en generación.

Martínez también destacó la trayectoria de la institución educativa que, actualmente, ofrece especialidades vinculadas con artesanía, gastronomía e indumentaria.

“El área de artesanía tiene un valor y una importancia, porque es un semillero para futuros artesanos en el que se pueden seguir reproduciendo técnicas ancestrales que son tan propias de nosotros y son tan necesarias de continuar y de resguardar”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que el trabajo de la institución todavía no tiene toda la visibilidad que esperan dentro de la comunidad. Por eso, señaló que encuentros como este permiten acercar al público las técnicas y producciones que se desarrollan en las aulas.

Como parte del cierre del congreso, el sábado 17 de octubre, a partir de las 14, está prevista una exposición de trabajos realizados por las estudiantes, junto con la apertura del horno a leña y una ceremonia con el Concejo Deliberante.

“Para los que no conocen a la Joaquín Castellanos, los invito mañana a las dos de la tarde para que vengan y puedan ver la producción y el nivel de producción artesanal que tienen nuestras estudiantes”, expresó Martínez.