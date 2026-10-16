ONU: Rafael Grossi mantiene chances firmes a pesar de los vetos de las potencias

En este escenario de alta complejidad geopolítica, la costarricense Rebeca Grynspan se mantiene como la favorita, seguida muy de cerca por el candidato argentino y actual titular de la OIEA, Rafael Grossi, y por la embajadora de Guyana, Carolyn Rodrigues Birkett, configurando un podio que por ahora comparte un escollo común: los dos vetos recibidos por parte de los miembros del P5.

La implementación de boletas rojas por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia permitió transparentar el mapa de resistencia de los integrantes permanentes, revelando que tanto Grossi como sus dos principales contrincantes cargan con un doble rechazo que deberán destrabar en medio de febriles negociaciones.

Mientras el diplomático argentino logró mejorar sus respaldos generales al sumar ocho apoyos y reducir el número de objeciones, el tablero global exhibe tiranteces estratégicas donde entran en juego las demandas de rotación regional, los reclamos históricos de género y las tensiones derivadas de recientes cruces diplomáticos por soberanía territorial.

A pesar de que los analistas advierten que la recepción de votos negativos por parte del P5 suele sepultar las aspiraciones de los candidatos, la puja continúa abierta ante la posibilidad de que se aceleren acuerdos tras bambalinas o que surja un nombre de consenso capaz de sortear el bloqueo cruzado.

En tanto las delegaciones evalúan alternativas para destrabar el organismo multilateral, la diplomacia argentina apuesta a capitalizar los puentes tendidos por Grossi con las principales potencias para sostener sus aspiraciones hasta las instancias definitivas de votación.

(Con información de Clarín)