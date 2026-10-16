Trump echó a su flamante vocera tras cinco días en el cargo
La salida de la funcionaria se produjo luego de su debut en una conferencia de prensa que duró menos de quince minutos, instancia donde respondió a un número muy reducido de preguntas y que desató una ola de críticas generalizadas sobre su preparación institucional y sus antecedentes jurídicos.
La propia Zacharia reconoció públicamente las dificultades de su estreno al admitir que no contaba con el tiempo necesario de instrucción previa y que, analizando la situación en retrospectiva, debió optar por una presentación más acotada en lugar de exponerse ante el cuerpo de prensa.
El propio mandatario había deslizado horas antes que la funcionaria debía "reconsiderar" su continuidad debido a la dureza del escrutinio periodístico, argumentando que no era necesario que atravesara semejante desgaste político, lo que derivó en su inminente salida del equipo de comunicación presidencial.
(Con información de La Nación)