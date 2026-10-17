Francia: 100 detenidos en París durante una jornada de protestas contra el costo de vida

Francia atraviesa este sábado 17 de octubre una jornada de protestas sociales que dejó 100 detenidos en París hasta el mediodía, en medio de concentraciones, bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la agencia EFE, la Prefectura de Policía de París informó que realizó 589 controles preventivos y que la mayoría de las detenciones estuvieron relacionadas con la portación de elementos de protección y armas prohibidas.

En la capital francesa, un centenar de encapuchados intentó bloquear el acceso a las instalaciones de los medios CNews y Europe 1, donde arrojaron objetos y rompieron vidrios. Durante esos incidentes fueron detenidas unas 20 personas.

Protestas en distintas ciudades

En Marsella, manifestantes incendiaron contenedores y atacaron una comisaría municipal, mientras que en Lyon se registraron concentraciones y bloqueos cerca de una refinería.

También hubo intervenciones policiales en Rennes y Lille. Las autoridades desplegaron más de 10.000 efectivos en Francia, de los cuales 5.000 fueron destinados a París.

Las movilizaciones reúnen a estudiantes, colectivos sociales y antiguos referentes de los chalecos amarillos. Entre los principales reclamos aparecen el aumento del precio de los combustibles, el costo de vida y las condiciones educativas.

Aunque los sindicatos no organizaron la convocatoria, algunos sectores gremiales y partidos de izquierda expresaron su respaldo.