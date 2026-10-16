Bonos en baja y el riesgo país trepa a 637 puntos en una jornada de tensión financiera

La plaza financiera local cerró una semana adversa marcada por la cautela inversora, un clima internacional dominado por la baja en los principales índices de Wall Street.
Economía16/10/2026Iván LuisIván Luis

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó un 0,2% para ubicarse en los 2.850.000 puntos, en sintonía con un retroceso generalizado de los títulos soberanos en dólares de tipo "hard dollar", que operaron con una merma promedio del 0,8%.

Este escenario adverso impactó de lleno en el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan, el cual escaló 13 unidades adicionales para posicionarse en los 637 puntos básicos, completando así seis ruedas consecutivas de tendencia alcista.

Mientras tanto, en el mercado cambiario el dólar mayorista mostró un leve repunte al negociarse a $1.515, al tiempo que la cotización al público minorista descendió cinco pesos para ofrecerse a $1.530 para la venta, y el dólar informal se mantuvo estable en los $1.545.

(Con información de Infobae)

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