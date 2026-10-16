El FMI elogia la baja de subsidios, pero recorta las proyecciones de crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso nuevamente la lupa sobre la política fiscal de la región al presentar su informe de Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, donde destacó los avances de la Argentina en la reducción y eliminación de los subsidios a la energía.

El organismo internacional advirtió que las ayudas generalizadas y los subsidios a los combustibles generan distorsiones nocivas en los mercados, por lo que instó a los gobiernos a profundizar el recorte de estas partidas y a reemplazar la asistencia indiscriminada por transferencias directas enfocadas exclusivamente en los hogares de menores recursos.

El espaldarazo técnico coincide con uno de los pilares de la gestión de Javier Milei, cuyo plan económico ha pisado a fondo el acelerador en el sinceramiento de las tarifas para achicar el gasto fiscal y sincerar los costos energéticos.

Sin embargo, el aval del organismo multilateral llegó acompañado de un llamado de atención macroeconómico: en la misma semana, el FMI recortó fuertemente la proyección de crecimiento de la Argentina para 2026, bajándola del 3,5% al 2,1%, y redujo también la estimación para 2027 del 4% al 3,5% debido a la debilidad de la demanda interna y el peso de las condiciones financieras restrictivas.

(Con información de La Nación)