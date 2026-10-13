“Nos dejaron sin nada”: Fiore cuestionó el retiro de fondos nacionales para las escuelas técnicas de Salta

La ministra de Educación y Cultura de Salta, Cristina Fiore, cuestionó el retiro de financiamiento nacional para la educación y advirtió sobre las consecuencias que dejó en las escuelas técnicas de la provincia.

“Con el tema de las escuelas técnicas, chicos, nos dejaron sin nada”, afirmó en diálogo con Pelo & Barba, por Aries.

Fiore sostuvo que 36 obras educativas fueron paralizadas tras la reducción de la participación nacional y relató el caso de una institución donde se retiró el techo para realizar trabajos que no llegaron a completarse.

“Le sacaron el techo y nos dejaron la escuela entera sin techo, o el 70% sin techo”, expresó.

La funcionaria explicó que la Provincia asumirá la finalización de obras en siete u ocho escuelas técnicas y destinará $2.000 millones para equipamiento.

También señaló que estos compromisos afectan la planificación presupuestaria, porque obligan al Gobierno provincial a destinar recursos a responsabilidades que antes financiaba Nación.

“La billetera de la Provincia es una sola”, resumió.

Para Fiore, la educación técnica constituye uno de los pilares del desarrollo provincial y consideró necesario sostener las inversiones en infraestructura y capacitación.