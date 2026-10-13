Williams Becker renunció por la "campaña de desprestigio" de la "escuela fantasma"

La ministra de Educación y Cultura de Salta, Cristina Fiore, se refirió a la renuncia de Alejandro Williams Becker y aseguró que su salida estuvo vinculada con los cuestionamientos públicos por la denominada “escuela fantasma”.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, Fiore lamentó la decisión del funcionario y sostuvo que decidió priorizar su familia y su carrera académica.

“Se cansó de ser víctima de una campaña de desprestigio total y absolutamente injusta”, afirmó.

La ministra también rechazó los cuestionamientos sobre la escuela 7160, señalada por no contar con edificio propio. Explicó que esa situación no es excepcional dentro de la educación especial.

“Tengo más de 80 escuelas que no tienen edificio”, aseguró. Detalló que algunas funcionan en centros vecinales, espacios comunitarios y otras instituciones, mientras que las modalidades hospitalaria y domiciliaria tienen características particulares.

Fiore calificó de “tremenda mala fe” la utilización del término “escuela fantasma” y pidió que la Justicia esclarezca el caso.

Consultada por una posible interna dentro del Gobierno provincial, evitó avalar esa interpretación.

Finalmente, confirmó que todavía no está definido quién reemplazará a Williams Becker en la Secretaría de Gestión Educativa.