El FMI elogia el ajuste de Milei, pero exige reformar el IVA y eliminar exenciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció la estricta disciplina fiscal implementada por la administración de Javier Milei, a la que calificó como un pilar fundamental de la estabilización, pero le exigió al Gobierno la puesta en marcha de reformas estructurales profundas en el sistema tributario.

Durante un pronunciamiento oficial, la subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del organismo, Era Dabla-Norris, sostuvo que el país necesita maximizar la eficiencia en la recaudación mediante la eliminación de exenciones en el impuesto al valor agregado (IVA), la normalización de los gravámenes a los combustibles y la supresión gradual de impuestos distorsivos.

El reclamo técnico coincidió con el encuentro que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo en Bangkok con la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, quien elogió el rumbo fiscal argentino frente a los vaivenes internacionales.

Pese al respaldo político a las cuentas públicas, las tratativas para destrabar la tercera revisión del programa continúan abiertas a nivel técnico, a la espera de definiciones sobre el rediseño impositivo que reclama el organismo multilateral para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

(Con información de Perfil)