Coronel Cornejo: liberaron a los acusados de robar granos

Protesta en la Ciudad Judicial de Tartagal - gentileza FM Alba

Son residentes del municipio salteño Coronel Cornejo, entre los que se cuentan cuatro integrantes de las comunidades wichí La Esperanza y El Lapacho y están imputados por el delito de “robo en despoblado y en banda”. Fueron demorados el 22 de septiembre bajo la sospecha de sustraer 30 toneladas de granos de la finca Campo Verde, ubicada pocos kilómetros al sur de la localidad del departamento San Martín, por la ruta nacional 34.

Al momento de las detenciones, los involucrados mostraron que transportaban bolsas de maíz con marlo, que habían sobrado de la cosecha mecánica.

La denuncia que investiga el fiscal Pablo Cabot apunta a la rotura del candado y las silobolsas.

“Es maíz caído, los descartes que a ellos ya no les sirven”, dijo el cacique de la Esperanza, Sebastián José en diálogo con Aires. “Supuestamente ellos denuncian que hay rastro, hay huellas de camiones que han quedado en el lugar. Nosotros no robamos”, aseguró.

“Le llamamos rejunte. Rejuntamos y llevamos en carrito, en carretilla, hacemos lo posible para que llegue a nuestra casa y le damos a los animales. A veces, lo usamos para vender, una o dos bolsitas ya para el sostén del hogar. Nos están pagando diez mil pesos por bolsa, una bolsa de 50 kilos”, indicó.

Fueron liberados siguen procesados

El cacique dijo que la excarcelación se logró luego de una reunión que mantuvieron las autoridades originarias con el juez de garantías: “como referentes de la comunidad, acordamos hacernos cargo de los muchachos porque el temor es que puedan tomar alguna represalia hacia los dueños de la estancia”.

Uno de los acusados, con tuberculosis

Entre los detenidos, había un hombre que padece la enfermedad y por esa razón había sido liberado previamente por solicitud de la defensora pública Lorena Babicz para que recibiera asistencia en el hospital de Tartagal Juan Domingo Perón.