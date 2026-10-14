La Justicia impuso multas diarias al jefe de Gabinete por incumplir el Financiamiento Universitario

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 resolvió aplicar multas diarias de 100.000 pesos al jefe de Gabinete. La medida, dictada por el magistrado Martín Cormick, se hizo efectiva tras constatar el incumplimiento de una orden judicial vinculada al conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, haciendo valer un apercibimiento previamente advertido.

La resolución se enmarca en una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el Estado nacional por la falta de aplicación de la ley de Financiamiento y Recomposición del Salario Docente.

En paralelo a estas sanciones económicas, el dirigente Gabriel Solano formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, tras confirmarse que el Ejecutivo desoyó fallos firmes ratificados tanto por la Cámara del fuero como por la propia Corte Suprema.

(Con información de Ámbito)