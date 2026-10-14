Discapacidad: Biella detalló las negociaciones con el oficialismo para avanzar hacia una ley permanente

El diputado nacional por Salta Bernardo Biella reveló detalles de las negociaciones que mantuvo su bloque, Argentina Federal, con La Libertad Avanza para reemplazar la emergencia en discapacidad por una ley de carácter permanente.

En diálogo con Pasaron Cosas, contó que junto al diputado Oscar Herrera Ahuad de Misiones elaboraron 14 propuestas para mejorar el proyecto. Tras intentar incorporarlas a la iniciativa de Unión por la Patria, decidieron llevarlas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“ Nos llama Martín Menem y dice: ‘Le aceptamos todos los puntos’ ”, relató Biella.

El legislador explicó que las modificaciones apuntan a garantizar fondos específicos todos los años, actualizar los recursos frente a la inflación y transparentar cómo se utiliza el dinero destinado a discapacidad.

También reclamó una solución para los prestadores, que, según indicó, acumulan aproximadamente seis meses de pagos pendientes.

El acuerdo todavía tiene diferencias

El proyecto impulsado por el oficialismo obtuvo dictamen favorable en comisión con el acompañamiento de Argentina Federal. Sin embargo, Biella y Herrera Ahuad firmaron con disidencias parciales sobre artículos vinculados con el financiamiento, las prestaciones y las pensiones.

Entre los puntos todavía discutidos aparece la actualización trimestral de las partidas presupuestarias, una exigencia del espacio federal que no quedó plenamente incorporada al texto de mayoría.

Biella defendió la necesidad de establecer una política que no dependa de renovar una emergencia cada año.

“Hasta ese día nunca me habían escuchado”, expresó sobre las negociaciones con La Libertad Avanza.

El legislador sostuvo que el nuevo esquema puede mejorar la previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, aunque la iniciativa todavía debe superar el debate parlamentario para convertirse en ley.