Milei llegó a Washington: busca inversiones y podría reunirse con Eduardo Bolsonaro

El presidente Javier Milei viajó a Washington, donde desarrollará una agenda de encuentros empresariales, actividades institucionales y reuniones políticas destinadas a fortalecer sus vínculos con Estados Unidos.

La visita se produce en medio de su estrecho alineamiento con Donald Trump y las expectativas por un posible encuentro con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje presidencial de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

El mandatario argentino partió el martes por la noche acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Empresarios, reconocimientos y una posible foto política

Entre las actividades previstas para este miércoles figuran reuniones con el inversor argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador de la petrolera estadounidense Continental Resources.

Por la noche, Milei participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá una distinción por su liderazgo e impacto global.

En ese evento podría coincidir con Eduardo Bolsonaro, quien también fue invitado y anticipó públicamente que compartiría el escenario con el presidente argentino.

El posible encuentro cobra relevancia por el respaldo político de Milei al espacio encabezado por la familia Bolsonaro, en plena campaña electoral brasileña.

Un nuevo gesto hacia Trump

Desde el Gobierno nacional ratificaron el alineamiento de Milei con la administración de Donald Trump y adelantaron que el mandatario expresará su respaldo político al Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

El jueves, Milei expondrá ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos sobre las perspectivas de crecimiento de Argentina y recibirá otra distinción vinculada con la defensa de la libre empresa.

También participará de una actividad dedicada a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes 16 de octubre. La gira se desarrolla mientras el Gobierno continúa sus negociaciones económicas con el Fondo Monetario Internacional y sigue de cerca el escenario electoral de Brasil.