Malvinas: crecen los cuestionamientos al proyecto de Milei y se demora su tratamiento en Diputados

La Cámara de Diputados retomará este miércoles 14 de octubre el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en medio de crecientes cuestionamientos de la oposición y de sectores aliados al oficialismo.

La reunión de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores está prevista para las 15. Sin embargo, las diferencias sobre distintos artículos ponen en duda la posibilidad de alcanzar un dictamen durante la jornada.

La iniciativa propone endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina, pero también introduce modificaciones en materia de seguridad, defensa e inteligencia.

Los artículos que generan mayor polémica

Uno de los principales cuestionamientos apunta al artículo 111, que establece penas para quienes, con intervención o financiamiento extranjero, participen en campañas de desinformación masiva o acciones destinadas a alterar procesos electorales.

Desde sectores opositores advierten que su redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

También existen objeciones a la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que concentraría facultades de coordinación en el Poder Ejecutivo.

Unión por la Patria propone separar las disposiciones vinculadas con Malvinas del resto de las reformas, mientras que otros bloques reclaman incorporar mayores controles institucionales.

Malvinas quedó fuera de la sesión del 21 de octubre

Ante la falta de acuerdos, el presidente de Diputados, Martín Menem, decidió dejar el proyecto fuera del temario de la sesión solicitada para el próximo 21 de octubre.

La decisión permite extender las negociaciones y buscar modificaciones que faciliten el acompañamiento de los bloques aliados.

El texto oficial contempla penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y sus espacios marítimos, además de sanciones económicas e inhabilitaciones.

El debate se produce un día después de que Argentina solicitara al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas para intentar frenar la explotación petrolera británica en la Cuenca Malvinas Norte.