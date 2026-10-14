Milei relanzó su recital del Movistar Arena: “El show que dio vuelta una elección”

El presidente Javier Milei volvió a apostar por la música y las redes sociales con el lanzamiento de una versión remasterizada del recital que ofreció en el Movistar Arena el 6 de octubre de 2025, semanas antes de las elecciones legislativas nacionales.

El material fue anunciado para su estreno en YouTube, a través del canal Milei Media, con nuevas cámaras, imágenes inéditas y una edición renovada del espectáculo que reunió al mandatario con legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza sobre el escenario.

La promoción presenta el evento como “el recital que dio vuelta una elección”, una interpretación política difundida por el propio entorno presidencial sobre el resultado de los comicios legislativos de 2025.

De Sandro a las consignas contra el kirchnerismo

Entre los momentos del espectáculo aparece la interpretación de “Dame fuego”, el clásico de Sandro, que Milei adaptó con la consigna “Kuka tira piedra”, dirigida contra sus adversarios kirchneristas.

El repertorio también incluyó “Panic Show”, de La Renga, y “Demoliendo hoteles”, de Charly García, junto a una banda integrada por dirigentes y personas cercanas al Presidente, entre ellos Lilia Lemoine y los hermanos Benegas Lynch.

El recital original se realizó durante la presentación del libro La construcción del milagro y se convirtió en uno de los actos políticos más comentados de la campaña legislativa.

El nuevo lanzamiento recupera aquella puesta en escena y la vincula con el resultado electoral posterior. Sin embargo, no existen datos que permitan atribuir el resultado de las elecciones directamente al recital.

La difusión del material muestra una vez más la importancia que Milei asigna a las plataformas digitales para comunicarse con sus seguidores y mantener presentes los principales símbolos de su espacio político.