La Casa Rosada mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV

La maquinaria estatal no se detiene y la Casa Rosada sigue adelante con las reuniones de coordinación y los preparativos logísticos para recibir al papa León XIV, a pesar de la incertidumbre generada por la reciente intervención quirúrgica a la que fue someterse el Sumo Pontífice en Roma tras habérsele extirpado un tumor maligno en uno de sus pulmones.

Mientras el presidente Javier Milei cumple con su gira oficial en Washington, los equipos de la Secretaría General, Cancillería y el Ministerio de Seguridad avanzan a contrarreloj para ultimar los detalles de una gira prevista entre el 8 y el 11 del mes próximo, la cual contempla concentraciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires, territorio bonaerense y Córdoba.

Aunque las autoridades nacionales y locales reconocen que la salud del Papa es la absoluta prioridad y que una postergación o modificación de fechas se encuentra latente bajo la supervisión médica, los dispositivos en el terreno comenzarán a desplegarse en diez días ante la falta de una suspensión formal.

Tanto el Ejecutivo como la Iglesia argentina reiteraron su absoluta disposición para adaptarse a los tiempos de recuperación del Pontífice, manteniendo viva la expectativa de una visita histórica que, por el momento, continúa formalmente en pie en medio de la estricta cautela diplomática.

(Con información de La Nación)