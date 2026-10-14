Pavimentan la calle Celestino Burgos para transformar la conectividad en la zona sur

La Municipalidad puso en marcha los trabajos de pavimentación sobre la calle Celestino Burgos, a la altura del barrio Parque El Sol, con el objetivo de erradicar definitivamente las trazas de tierra y optimizar la circulación urbana en el sur capitalino.

Esta intervención estratégica busca dotar a la vía de una infraestructura moderna que garantice un mejor escurrimiento pluvial, reduzca drásticamente las partículas de polvo en suspensión y eleve los estándares de seguridad vial para conductores y peatones.

Desde el área de Obras de Producción detallaron que la pavimentación con concreto asfáltico —caracterizado por su rápido tiempo de secado— permitirá habilitar el tránsito vehicular pocas horas después de su colocación, agilizando la conectividad directa hacia la avenida Ex Combatientes de Malvinas para miles de vecinos de los complejos residenciales aledaños.

Mientras se desarrollan las tareas con maquinaria pesada, las autoridades solicitaron a la comunidad respetar rigurosamente la señalización preventiva y los desvíos estipulados para evitar congestiones en el sector.