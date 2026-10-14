Se recuperaron más de 100 toneladas de residuos electrónicos en 18 operativos

Más de 100 toneladas de residuos electrónicos fueron recuperadas en la ciudad de Salta a través de 18 operativos de Reciclatón y Raeetón realizados desde el inicio de la actual gestión municipal. La cantidad recolectada equivale a más de 15 mil monitores o televisores que, en lugar de terminar en el relleno sanitario, fueron incorporados a circuitos de reciclaje y reutilización.

Los materiales recuperados se destinan al reciclaje de metales o se reutilizan como recursos pedagógicos en escuelas técnicas. Según explicó el director general de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, cada operativo permite recolectar un promedio de entre cinco y seis toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Uno de los principales problemas que se busca evitar es la disposición inadecuada de estos residuos, que pueden terminar abandonados en la vía pública o trasladados al relleno sanitario, donde ocupan espacio y reducen su vida útil.

“En esta gestión queremos que estos residuos se recuperen y reciclen, y que no sean tratados como basura porque si no son arrojados indebidamente en la vía pública y trasladados al relleno sanitario lo que le quita vida útil”, señaló Ragno.

Los datos se dieron a conocer en el marco del Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una fecha que pone el foco en el tratamiento de dispositivos que dejaron de utilizarse y en las posibilidades de recuperar sus materiales.

La próxima oportunidad para entregar este tipo de residuos será el 29 de octubre, de 10 a 17 horas, en la playa de estacionamiento de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde se realizará una nueva edición del Reciclatón.

Además de aparatos eléctricos y electrónicos, se recibirán papel, cartón, plásticos, envases de tetrabrik, latas de aluminio, baterías y aceite vegetal usado. A cambio de los materiales entregados, se distribuirán plantines del vivero municipal.