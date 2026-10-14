Yacyretá abre sus compuertas tras tres años ante una crecida histórica del río Paraná

La represa hidroeléctrica de Yacyretá se vio obligada a abrir las compuertas de su vertedero principal para regular un caudal de agua que supera en un 40% los promedios históricos de la región, una maniobra de magnitud que no se registraba desde octubre de 2023.

La repentina crecida responde a precipitaciones extraordinarias concentradas en la cuenca del río Iguazú y el alto Paraná, alimentadas por el avance sostenido del fenómeno de El Niño.

Ante el avance del agua, que situó los aportes por encima de los 26.000 metros cúbicos por segundo con tendencia a seguir escalando, la Entidad Binacional dispuso el cierre temporal de las visitas públicas y la suspensión del cruce fronterizo entre la localidad correntina de Ituzaingó y la ciudad paraguaya de Ayolas.

Los equipos técnicos mantienen un riguroso monitoreo ante el impacto que la descarga tendrá en las costas aguas abajo, donde ya se registran familias evacuadas y alertas preventivas en municipios ribereños.

(Con información de TN)