Netflix despide al 6% de su personal en su mayor recorte en cuatro años

La era de la expansión ininterrumpida vuelve a dar paso a la austeridad en Silicon Valley, luego de que Netflix anunciara el despido de aproximadamente mil empleados, equivalente al 6% de su plantilla mundial, en lo que constituye su mayor ajuste de personal desde 2022.

La medida, comunicada interna y formalmente por los co-directores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos, impacta de lleno en áreas estratégicas como tecnología, producto, recursos humanos y legales, mientras la compañía se prepara para presentar sus resultados financieros del tercer trimestre.

A diferencia de la crisis que la sacudió hace cuatro años por la masiva fuga de suscriptores, el problema actual responde a un techo de consumo: si bien las bajas de usuarios se mantienen en mínimos históricos, los clientes actuales no incrementan su tiempo de visualización y el mercado financiero le ha dado la espalda a la compañía, hundiendo sus acciones más de un 40% en los últimos doce meses.

Pese a haber apostado por transmisiones en vivo, deportes, podcasts y paquetes combinados, la directiva admitió públicamente que el ritmo de crecimiento actual sigue lejos de las exigencias de Wall Street.

(Con información de Infobae)