La inflación volvió a subir en Estados Unidos y la nafta fue la gran responsable

La inflación volvió a acelerarse en Estados Unidos durante septiembre y alcanzó el 3,7% interanual, impulsada principalmente por el fuerte aumento de los combustibles en medio de las tensiones en Medio Oriente.

El dato, difundido este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense, superó las previsiones del mercado, que esperaba un 3,6%. Además, representó un incremento respecto de agosto, cuando la inflación había sido del 3,4%.

De acuerdo con la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, el sector energético fue el principal responsable de la aceleración: sus precios aumentaron un 20,4% interanual.

La nafta subió más de un 34% en un año

Dentro de los combustibles, la nafta registró un incremento interanual del 34,2%, mientras que el fueloil se encareció un 74,2%.

Solo durante septiembre, los precios generales aumentaron un 0,6%, frente al 0,4% de agosto. La nafta subió un 9,1% en el mes y explicó más de la mitad del incremento del índice general.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, alcanzó el 2,6% interanual.

La escalada de los precios energéticos se produce en un contexto de conflicto en Medio Oriente e incertidumbre sobre el tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz.

El nuevo dato aumenta la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, especialmente en relación con las tasas de interés, que también influyen sobre las condiciones financieras internacionales.