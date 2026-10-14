Reino Unido se quedó sin su único rompehielos para patrullar el Atlántico Sur y las Malvinas

La Armada del Reino Unido quedó temporalmente sin su único rompehielos de patrulla, el HMS Protector, utilizado habitualmente para operar en las aguas del Atlántico Sur y brindar apoyo a las Islas Malvinas.

El buque sufrió una doble falla de motor cuando se alejaba de territorio británico y debió ser remolcado hasta la base naval de Devonport, en Plymouth.

La información fue publicada por el diario británico The Telegraph y difundida por la agencia Noticias Argentinas, que señaló que la Marina Real deberá evaluar los daños antes de determinar si la embarcación puede volver a navegar.

Sin reemplazo hasta 2030

El problema podría tener consecuencias prolongadas. Si el HMS Protector no puede ser reparado, Reino Unido no dispondría de un reemplazo hasta 2030, según la información difundida.

Las primeras versiones apuntan a posibles fallas de mantenimiento, aunque todavía no se estableció oficialmente qué provocó la avería.

El comandante retirado Tom Sharpe, quien estuvo al frente del HMS Endurance, antecesor del Protector, cuestionó que el Reino Unido pierda capacidad de patrullaje en aguas heladas en un contexto de tensiones por las Malvinas y sus recursos naturales.

La avería representa una dificultad operativa para la Marina Real, aunque no implica que Reino Unido haya perdido toda su presencia militar en el Atlántico Sur.