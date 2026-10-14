Escándalo en una universidad de EE UU: suspenden las fiestas tras una denuncia de violación grupal

La Universidad de Cornell, en Estados Unidos, suspendió todas las fiestas en las casas de sus fraternidades hasta el final del curso académico 2026-2027, tras una denuncia de presunta violación grupal que generó cuestionamientos sobre la respuesta institucional.

La medida fue anunciada por el presidente de la universidad, Michael Kotlikoff, después de que una mujer denunciara haber sido drogada y agredida sexualmente por integrantes de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024.

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que la denunciante presentara una demanda judicial en septiembre de 2026. En ella también sostuvo que los involucrados compartieron mensajes sobre su supuesta disponibilidad sexual sin su consentimiento.

De acuerdo con la información publicada por Deutsche Welle (DW), los siete hombres señalados en la demanda niegan las acusaciones. La investigación inicial concluyó sin que la Fiscalía presentara cargos penales.

Tolerancia cero y nuevas medidas de prevención

La universidad anunció una política de tolerancia cero, que contempla la suspensión inmediata de las fraternidades que incumplan las normas institucionales.

Además, Cornell prevé desarrollar alternativas de entretenimiento más seguras para sus estudiantes y reforzar los mecanismos de acompañamiento a víctimas de violencia sexual.

La decisión se produce en medio de críticas a la actuación de la institución frente a la denuncia, mientras continúa el conflicto judicial iniciado por la mujer.