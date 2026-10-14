Medio Oriente arde: bombardeos en Yemen y la sombra de una escalada global

La aviación de Arabia Saudita desató una serie de bombardeos sobre instalaciones petroleras en Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes hutíes, encendiendo nuevamente la mecha en una región al borde del colapso.

La operación militar, que estuvo precedida por un llamado de evacuación a la población civil en las zonas estratégicas de Al-Sabaha, respondió al clima de hostilidad permanente que mantiene en vilo a los mercados internacionales y a las principales potencias de Occidente.

Lejos de amedrentarse, el movimiento rebelde respaldado por Irán articuló una réplica inmediata a través de su vocero militar, Yahya Saree, prometiendo una represalia firme y dolorosa en el corazón de Riad. Las amenazas se tradujeron rápidamente en hechos cuando se reportaron fuertes estruendos en las inmediaciones de la sede de la petrolera Saudi Aramco en Dhahran —previamente evacuada— y una serie de explosiones que obligaron a la Defensa Civil saudita a emitir una alerta máxima por amenaza aérea.

En este delicado tablero, Estados Unidos irrumpió con una postura intransigente encabezada por el presidente Donald Trump, quien no tardó en señalar a los insurgentes de orquestar una maniobra deliberada para encarecer los combustibles de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Mediante un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense acusó directamente a Teherán de reactivar las operaciones bélicas del grupo y advirtió con tono severo que Washington jamás pasará por alto las agresiones contra su aliado estratégico en el Golfo.

(Con información de Ámbito)