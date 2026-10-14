No solo el cigarrillo: un médico salteño alertó sobre otra causa del cáncer de pulmón

A partir de la operación del papa León XIV, el especialista en cirugía torácica Francisco Aguilar explicó los riesgos asociados al cáncer de pulmón y advirtió sobre la exposición al humo del cigarrillo y de la leña.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, el médico señaló que la probabilidad de que un nódulo pulmonar sea maligno aumenta con la edad y que los estudios posteriores a una cirugía son fundamentales para definir el tratamiento.

“La clave está en los ganglios”, explicó. Si el tumor se encuentra localizado y no existe compromiso ganglionar, la operación puede resultar suficiente en determinados casos. En otras situaciones puede ser necesario un tratamiento adicional.

El riesgo de fumar y cocinar con leña

Aguilar destacó que el tabaquismo es uno de los factores más importantes asociados al cáncer pulmonar y remarcó la necesidad de evitar también la exposición al humo ajeno.

Además, llamó la atención sobre una situación presente en comunidades rurales de Salta: la utilización de leña para cocinar en ambientes poco ventilados.

El especialista explicó que la inhalación prolongada de humo doméstico representa un riesgo para la salud respiratoria, incluso entre personas que nunca fumaron.

Por último, insistió en que la detección temprana y la evaluación médica son fundamentales para determinar el abordaje adecuado de los nódulos pulmonares.