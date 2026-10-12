Más de 40 mil casos de diarrea en Salta: Mangione alertó por la falta de controles sanitarios

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, expresó su preocupación por las condiciones sanitarias y ambientales de la provincia, luego de ser consultado por los más de 40.000 casos de diarrea registrados en lo que va del año.

En Pelo y Barba por Aries, el funcionario señaló que uno de los principales problemas es la contaminación de los cursos de agua y la falta de controles sobre los alimentos que llegan a los consumidores.

“Los asentamientos que están al lado de los ríos y los desechos cloacales que van directamente a los ríos”, mencionó Mangione al describir algunas de las situaciones que complican la prevención de enfermedades.

El ministro recordó las investigaciones realizadas durante episodios anteriores de salmonelosis, cuando se detectaron problemas sanitarios en verduras comercializadas en el Mercado Central.

“Nos fuimos al Mercado Central, compramos verdura e investigamos. Estábamos llenos de salmonella”, afirmó, al advertir sobre el uso de agua contaminada para lavar productos destinados al consumo.

Mangione consideró que se relajaron las medidas de prevención y reclamó una mayor intervención de los organismos responsables.

“Hemos vuelto a descuidarnos en eso. Los entes que les corresponden se tienen que hacer cargo y comenzar a hacer los controles que corresponden”, sostuvo.

El funcionario también advirtió sobre la reaparición de basurales y la falta de mantenimiento de espacios públicos, especialmente en el norte provincial. Mencionó el caso de Pichanal, donde aseguró que volvió a crecer un basural que anteriormente había sido retirado.

Finalmente, reconoció que los municipios atraviesan dificultades económicas, pero insistió en la necesidad de reforzar la limpieza y los controles sanitarios ante la llegada de las lluvias.