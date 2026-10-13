Salud mental: brindarán orientación gratuita este martes en el Hospital Señor del Milagro

La jornada será de 9 a 12 y estará destinada a pacientes y vecinos que concurran al hospital. Se abordarán las emociones, el bienestar y cuándo pedir ayuda profesional.
Salud13/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Hospital Señor del Milagro de Salta realizará este martes 13 de octubre una jornada gratuita de concientización sobre salud mental, destinada a pacientes y personas que se acerquen a la institución.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 en el hall central del hospital, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y del Día del Psicólogo.

Durante la mañana se brindará información sobre el reconocimiento de las emociones, el cuidado del bienestar psicológico y la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

La propuesta también apunta a identificar situaciones que requieren acompañamiento y generar un espacio de reflexión sobre la salud mental.

La actividad forma parte de las acciones de promoción y prevención que desarrolla el hospital. Está dirigida a la comunidad y no se informó la necesidad de inscripción previa.

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