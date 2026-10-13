Salud mental: brindarán orientación gratuita este martes en el Hospital Señor del Milagro

El Hospital Señor del Milagro de Salta realizará este martes 13 de octubre una jornada gratuita de concientización sobre salud mental, destinada a pacientes y personas que se acerquen a la institución.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 en el hall central del hospital, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y del Día del Psicólogo.

Durante la mañana se brindará información sobre el reconocimiento de las emociones, el cuidado del bienestar psicológico y la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

La propuesta también apunta a identificar situaciones que requieren acompañamiento y generar un espacio de reflexión sobre la salud mental.

La actividad forma parte de las acciones de promoción y prevención que desarrolla el hospital. Está dirigida a la comunidad y no se informó la necesidad de inscripción previa.