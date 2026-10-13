Salud mental: el impacto de las pantallas y las nuevas demandas de atención

En el marco del Día del Psicólogo, la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta, Gisela Pedersen, se refirió a los desafíos que enfrenta la profesión ante los cambios sociales y las nuevas problemáticas de salud mental. Entre ellas, mencionó el impacto de las redes sociales y las pantallas, el aumento de los consumos problemáticos y la necesidad de acompañamiento psicológico en diferentes etapas de la vida.

“Nos pone en una encrucijada, qué desafíos permanentes nos vemos los psicólogos y todos quienes trabajamos en salud mental, psiquiatras, los médicos en salud en general. Porque las poblaciones van cambiando y también los síntomas y las necesidades de las poblaciones van siendo otros”, explicó.

En ese sentido, Pedersen señaló que las transformaciones en los hábitos cotidianos plantean nuevas demandas para los profesionales. “Hablar por ejemplo, de cómo hoy el impacto de las redes, de las pantallas, tienen que ver con la salud de la población”, sostuvo.

La especialista también destacó que, con el paso del tiempo, cambió la percepción sobre la atención psicológica durante la infancia. Según explicó, las consultas comenzaron a entenderse no solo como un espacio para abordar dificultades de los niños, sino también como una herramienta de orientación para las familias.

Respecto de la adolescencia, vinculó la ampliación del acompañamiento profesional con la necesidad de abordar los consumos problemáticos.

Pedersen explicó que estos cambios impulsaron una mayor especialización dentro de la psicología, con profesionales dedicados a las necesidades particulares de cada etapa de la vida.

En esa línea, también mencionó la atención de los adultos mayores como un campo que adquirió mayor relevancia a medida que las sociedades experimentaron cambios en la expectativa de vida y en las formas de transitar la vejez.

“Las sociedades se empiezan a dar cuenta de que necesitamos también un espacio de acompañamiento a adultos mayores, que eso no pasaba antes”, indicó, al destacar la importancia de adaptar la atención psicológica a las nuevas realidades de la población.