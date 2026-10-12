Mangione, sobre la tuberculosis en las cárceles: “El hacinamiento nos lleva a esto”

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, confirmó que actualmente hay 19 casos de tuberculosis detectados en las unidades penitenciarias de la provincia y expresó su preocupación por la situación de un interno de 25 años que permanece en estado crítico.

En Pelo y Barba por Aries, el funcionario explicó que el paciente se encontraba privado de su libertad en Villa Las Rosas y desarrolló una complicación neurológica grave, posiblemente asociada a una tuberculosis resistente a los medicamentos.

“Está internado en el hospital del Milagro, con respirador, en un estado grave, crítico”, precisó Mangione, quien indicó que los médicos sospechan que padece una meningoencefalitis tuberculosa.

El ministro explicó que el paciente presenta resistencia a la rifampicina, uno de los antibióticos utilizados para tratar la tuberculosis. “Eso es lo más grave que tiene la tuberculosis, la resistencia a los antibióticos”, advirtió.

Mangione aseguró que los otros pacientes diagnosticados están medicados y bajo seguimiento médico. También descartó que la situación pueda considerarse una epidemia dentro del sistema penitenciario.

“No es una epidemia, es una cosa que está controlada y es un paciente que se complicó”, sostuvo.

El hacinamiento y la falta de controles

El funcionario advirtió que la superpoblación carcelaria dificulta el aislamiento de los pacientes y el seguimiento de los contactos estrechos.

“El hacinamiento nos lleva. Salud Pública recibe el hecho consumado”, manifestó, y cuestionó la falta de controles sanitarios sostenidos durante los últimos años.

Según explicó, el Ministerio intensificó los relevamientos dentro de las cárceles y detectó casos que anteriormente no estaban registrados.

“Esto empezó hace 10 años, que nadie le dio la importancia que correspondía”, cuestionó.

Finalmente, Mangione remarcó que la tuberculosis también representa un riesgo fuera de las unidades penitenciarias, debido al contacto de los internos con familiares y visitantes, por lo que insistió en la importancia de mantener los controles y tratamientos.