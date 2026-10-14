“El 50% no quiere ser donante”: el dato que sorprendió al director del CUCAI Salta

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, el director del CUCAI Salta, Luis Canelada, reconoció que la provincia registra una disminución en los operativos de procuración, aunque aseguró que trabajan para recuperar los niveles alcanzados el año pasado.

En Pelo y Barba por Aries, el funcionario precisó que durante 2025 se realizaron 15 operativos, mientras que en lo que va de 2026 apenas se concretaron cuatro.

Canelada atribuyó parte de esta disminución a la reorganización del sistema, los cambios de personal y la necesidad de mejorar la infraestructura. Explicó que algunos procedimientos requieren varios días de trabajo de los médicos terapistas.

Para revertir la situación, destacó la creación de una nueva unidad de procuración en el Hospital San Bernardo, que comenzó a funcionar en septiembre.

Más de 300 salteños esperan un trasplante

El director del CUCAI advirtió que actualmente más de 300 personas integran la lista de espera para recibir un órgano, mientras que otras 500 se encuentran realizando estudios para determinar su incorporación.

"Si no hay donante, no tenemos trasplante", remarcó Canelada, quien insistió en la importancia de informar y concientizar a la población.

También reveló un dato que llamó la atención: según los registros de manifestaciones de voluntad que recibe el organismo en Salta, aproximadamente la mitad corresponde a personas que expresaron su intención de donar y la otra mitad a quienes manifestaron su negativa.

El funcionario aclaró que se trata de las actas registradas y destacó la necesidad de seguir trabajando para generar confianza en el sistema.

Finalmente, recordó que, a partir de la Ley Justina, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo que hayan expresado formalmente su oposición.

Canelada pidió hablar sobre la donación dentro de las familias y combatir los prejuicios que todavía existen sobre el procedimiento.

"El donar salva muchísimas vidas", concluyó.