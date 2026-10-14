¿Vapear puede provocar cáncer de pulmón? La advertencia de un médico salteño

Los cigarrillos electrónicos se volvieron cada vez más habituales, especialmente entre los jóvenes. Pero detrás de la idea de que vapear sería menos perjudicial que fumar aparece una pregunta: ¿puede provocar cáncer de pulmón?

El tema fue abordado por el cirujano torácico Francisco Aguilar, quien en diálogo con Pelo & Barba, por Aries, advirtió que todavía existen interrogantes sobre los efectos a largo plazo del vapeo.

El especialista explicó que no hay evidencia concluyente que permita afirmar que los cigarrillos electrónicos provoquen específicamente el tipo de cáncer pulmonar analizado durante la entrevista.

“Todavía no hay ninguno publicado que diga: ‘El vapeo genera este tipo de cáncer de pulmón’”, sostuvo, en referencia a los estudios multicéntricos que considera necesarios.

Que no esté demostrado no significa que sea inofensivo

Aguilar aclaró que la falta de conclusiones definitivas sobre el cáncer no convierte al vapeo en una práctica segura.

“¿Es bueno? No, no es bueno”, afirmó, y mencionó investigaciones sobre posibles daños pulmonares vinculados con estos dispositivos.

También recordó que el cigarrillo convencional es un importante factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y advirtió sobre los perjuicios de la exposición al humo del tabaco.

La principal recomendación es no interpretar la ausencia de certezas sobre un tipo específico de cáncer como una garantía de seguridad del vapeo.