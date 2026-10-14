Cáncer de pulmón: superó al de mama y advierten por los riesgos del cigarrillo, el vapeo y el humo de leña

Francisco Aguilar - Med. Cirujano

El cáncer de pulmón se convirtió en el tipo de cáncer más diagnosticado del mundo, por encima del de mama. Así lo explicó el médico especialista en cirugía torácica Francisco Aguilar, quien en diálogo con Aries advirtió sobre los riesgos del cigarrillo, el vapeo y la exposición prolongada al humo de leña, una situación particularmente frecuente en comunidades rurales de Salta.

La afirmación coincide con los datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que registró 2,5 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón en 2022, frente a 2,3 millones de cáncer de mama. Este último, sin embargo, continúa siendo el más diagnosticado entre las mujeres.

“El cigarrillo aumenta cuatro veces el riesgo de cáncer de pulmón”, sostuvo Aguilar, quien remarcó que el tabaquismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo y que el peligro aumenta con la cantidad de cigarrillos consumidos.

El humo de leña, un riesgo presente en Salta

El especialista puso especial atención en las familias que todavía cocinan con leña, principalmente en zonas rurales y comunidades de los cerros salteños.

“Vemos gente que nunca ha fumado, que es de los cerros y que viene con tumores de pulmón provocados por la exposición al humo”, señaló.

Aguilar explicó que el riesgo se agrava en viviendas con techos bajos y escasa ventilación, donde el humo permanece concentrado durante largos períodos. También recordó que los fumadores pasivos están expuestos a riesgos comprobados para su salud.

¿Qué pasa con los vapeadores?

Consultado por la creciente utilización de cigarrillos electrónicos, Aguilar advirtió que no deben considerarse una alternativa saludable.

Explicó que todavía existen interrogantes científicos sobre su relación directa con determinados tipos de cáncer, aunque señaló que el vapeo puede provocar daños pulmonares importantes, incluidos procesos de fibrosis.